США планують незабаром відправити Україні нову партію касетних боєприпасів - ЗМІ

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«Через два місяці після того, як Сполучені Штати відправили перший транш боєприпасів в Україну, щоб забезпечити її війська боєприпасами, адміністрація Байдена планує відправити більше, і незабаром», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Американські чиновники не уточнили, скільки касетних боєприпасів було включено в першу партію із сотень тисяч, які є в розпорядженні Пентагону.

Один з чиновників сказав виданню, що ця зброя є ключовим фактором у підтримці темпів, які нещодавно набрали українські війська на південному фронті проти російських сил.

Як повідомляється, деякі українські військові кажуть, що касетні боєприпаси, надані США, стали потужним доповненням до безлічі зброї, яку Захід направив для контрнаступу, і необхідною заміною їхніх запасів 155-міліметрових артилерійських снарядів, що зменшуються.

"Вони надзвичайно ефективні", - сказав один з українських морських піхотинців, який брав участь в успішному бою за Урожайне і назвався лише Сергієм. "Коли наші хлопці бачать, як ми використовуємо їх проти ворога, їхній дух піднімається".

Але інші українські солдати уточнюють, що касетні боєприпаси застосовуються переважно в ситуаціях, коли ворожа піхота відкрита, і що вони здебільшого неефективні проти укопаних російських позицій, які є головною перешкодою для контрнаступу.

Контекст

Ця зброя заборонена у понад 100 країнах світу, а рішення США відправити її в Україну було піддано різкій критиці з боку гуманітарних організацій. Не всі бомби вибухають одразу, і вони іноді травмують людей, які натрапляють на них через роки. Зазначається, що касетні бомби випускають десятки дрібніших бомб і можуть спричинити руйнування на більшій площі, ніж звичайні артилерійські снаряди.

російські війська використовують касетні боєприпаси протягом усієї війни.

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