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США повысили до 25% пошлины на китайский импорт

США повысили до 25% пошлины на китайский импорт

Киев  •  УНН

 • 11034 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Анонсированное президентом США Дональдом Трампом повышение пошлин до 25 процентов с 10 процентов на импорт товаров из Китая на сумму 200 миллиардов долларов вступило в силу 10 мая, Пекин заявил, что нанесет ответный удар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Министерство торговли Китая заявило, что "глубоко сожалеет" о решении США, добавив, что Пекин предпримет необходимые контрмеры, при этом не уточнив, о чем идет речь.

США пошли на повышение пошлин на фоне продолжения переговоров с Китаем в попытке спасения торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира. Вице-премьер Китая Лю Хэ, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин провели в четверг 90-минутный разговор и должны были возобновить переговоры в пятницу.

Министерство торговли Китая заявило, что переговоры продолжаются, и оно "надеется, что Соединенные Штаты смогут пойти навстречу Китаю, приложить совместные усилия и решить вопрос путем сотрудничества и консультаций".

Служба таможенного и пограничного контроля США применяет новые 25-процентные пошлины на грузы, которые отправляются из Китая, с 00:01 по восточному времени США (7:01 по Киеву) пятницы.

Добавим, Трамп пообещал повысить пошлины США на импорт из Китая 5 мая.

Как сообщал УНН, Трамп заявил, что Китай "сорвал сделку" на торговых переговорах с Вашингтоном.

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