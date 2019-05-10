У Китаї заявили, що приймуть відповідні заходи на мита з боку США

КИЇВ. 10 травня. УНН. Пекін висловив глибоке співчуття у зв'язку з підвищенням Вашингтоном з 10 до 25% мит на імпорт продукції з КНР і буде змушений вжити заходів у відповідь. Про це йдеться в опублікованому в п'ятницю заяві Міністерства комерції КНР, передає УНН.