У Китаї заявили, що приймуть відповідні заходи на мита з боку США
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Пекін висловив глибоке співчуття у зв'язку з підвищенням Вашингтоном з 10 до 25% мит на імпорт продукції з КНР і буде змушений вжити заходів у відповідь. Про це йдеться в опублікованому в п'ятницю заяві Міністерства комерції КНР, передає УНН.
"Сполучені Штати підвищили мита з 10 до 25% на імпорт китайської продукції на суму близько 200 млрд доларів. Китай глибоко шкодує про це і буде змушений вжити необхідних контрзаходів", - йдеться в заяві відомства.
У публікації наголошується, що в даний час у Вашингтоні проводиться 11-й раунд переговорів з торгівлі між КНР і Сполученими Штатами.
"Ми сподіваємося, що США і Китай будуть працювати разом для вирішення існуючих проблем на основі співробітництва і взаємних консультацій", - підкреслюється в документі.
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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Китай "зірвав угоду" на торгових переговорах з Вашингтоном.
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