Віце-прем'єр Держради Китаю не вважає підняття мит рішенням проблем з США
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе, який прибув для переговорів у США, переконаний, що підвищення мит на товари не дозволить вирішити проблеми в торгових відносинах між Пекіном і Вашингтоном. Про це повідомило в п'ятницю агентство "Сіньхуа", передає УНН.
За даними видання, Лю Хе після прибуття до Вашингтона в бесіді з журналістами висловив надію на раціональні і чесні переговори з американською стороною. Він також заявив, що підвищення торгових мит зашкодить Китаю, Сполученим Штатам, а також всьому світу і що такий захід не є способом врегулювання кризової ситуації.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Китай "зірвав угоду" на торгових переговорах з Вашингтоном.
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