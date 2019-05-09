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Bloomberg: Китай може зіткнутися з найбільшим в історії дефолтом в 2019 році

Bloomberg: Китай може зіткнутися з найбільшим в історії дефолтом в 2019 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Китайський ринок облігацій в 2019 році може зіткнутися з найбільшим дефолтом в своїй історії в розмірі 13 трлн доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на дослідження Bloomberg.

Згідно з даними, зібраними агентством, за перші чотири місяці цього року, китайські компанії вже оголосили дефолт за внутрішніми облігаціями на суму 39,2 млрд юанів (5,8 млрд доларів). Це приблизно в 3,4 рази більше, ніж за аналогічний період в 2018 році, зауважує Bloomberg.

Крім того, за його даними, темпи розвитку цього процесу зараз в три рази вище, ніж в 2016 році, коли ризики дефолту були сконцентровані в першій половині року.

Тенденція, підкреслює Bloomberg, ясна: якщо нічого не зміниться, 2019 рік продемонструє новий максимум по дефолту для китайського ринку облігацій.

Причину цього агентство пояснює скороченням у компаній фінансування. Китай, уточнює Bloomberg, продовжує чинити тиск на банки з метою надання кредитів приватному бізнесу (особливо малому та середньому).

При цьому, влада країни, нагадує агентство, сконцентрувалася на скороченні системи тіньового банкінгу, де кредитні рішення приймалися з меншим контролем з боку регулюючих органів. Так, сплеск дефолту, вважають автори дослідження, почався в кінці 2017 року і триває по сьогоднішній день. У 2016 році, на їхню думку, китайське керівництво спробувало скоротити надлишкові виробничі потужності, що в підсумку позначилося на кредитних ринках.

"Короткі терміни погашення облігацій означають, що компанії часто мають рефінансувати свої зобов'язання", - йдеться в записці аналітиків з Moody's Investors Service. Компанії, які не зможуть цього зробити, відзначають експерти, ймовірно, зіштовхнуться з труднощами. "Банки такі компанії кредитують неохоче", - вважають фахівці, відзначаючи, що в основному ці організації покладаються на "тіньові банки". Кількість же останніх продовжує скорочуватися через те, що їх регулювання посилює влада.

Серед приватних компаній, які оголосили дефолт по більшості облігацій в цьому році, за даними Bloomberg, - фірма Neoglory Holding Group (є основним підприємством для конгломерату), виробник залізного дроту Shandong SNTON Group, China Minsheng Investment Group Corp., Citic Guoan Group Co. і Goocoo Investment Co.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Китай "зірвав угоду" на торгових переговорах з Вашингтоном.

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