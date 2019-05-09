Трамп: Китай зірвав угоду на торгових переговорах з США

"Якщо угоду в результаті не буде досягнуто, Пекін зіткнеться з жорсткими тарифами", попередив Трамп.

Про це президент США заявив, виступаючи на мітингу у Флориді перед прихильниками.

"Ви бачите тарифи, які ми вводимо?" "Тому що вони зірвали угоду. ... Вони порушили угоду. Отже, вони прилітають. Завтра прилітає віце-прем'єр (Китаю), але вони порушили угоду. Вони не можуть цього зробити. Так що вони будуть платити. Якщо ми не укладемо угоду , нічого поганого в тому, щоб отримувати більше 100 мільярдів доларів на рік ", заявив американський лідер.

Трамп пригрозив ввести додаткові тарифи на китайські товари, починаючи з п'ятниці, 10 травня, після того, як Китай відступив від значних зобов'язань, взятих ним в ході поточних торгових переговорів, заявили високопоставлені торгові представники США на цьому тижні.

Нагадаємо, Сполучені Штати вимагали, щоб Китай вніс істотні зміни в свої закони та практику захисту інтелектуальної власності США, а також завершив примусові передачі американських технологій китайським фірмам, приборкав великі промислові субсидії та відкрив внутрішній ринок американським компаніям.

Крім того, Вашингтон домагався збільшення китайських закупівель американських товарів, включаючи сільськогосподарські та енергетичні товари та вироблену продукцію, щоб зменшити торговельний дефіцит США з Китаєм, який склав більш ніж 417 мільярдів доларів за 2018 рік.