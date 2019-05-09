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Трамп: Китай сорвал сделку на торговых переговорах с США

Трамп: Китай сорвал сделку на торговых переговорах с США

Киев  •  УНН

 • 12347 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай "сорвал сделку" на торговых переговорах с Вашингтоном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Если соглашение в итоге не будет достигнуто, Пекин столкнется с жесткими тарифами", предупредил Трамп.

Об этом президент США заявил, выступая на митинге во Флориде перед сторонниками.

"Вы видите тарифы, которые мы вводим?" "Потому что они сорвали сделку. ... Они нарушили сделку. Итак, они прилетают. Завтра прилетает вице-премьер (Китая), но они нарушили соглашение. Они не могут этого сделать. Так что они будут платить. Если мы не заключим сделку, ничего плохого в том, чтобы получать более 100 миллиардов долларов в год", заявил американский лидер.

Трамп пригрозил ввести дополнительные тарифы на китайские товары, начиная с пятницы, 10 мая, после того, как Китай отступил от значительных обязательств, взятых им в ходе текущих торговых переговоров, заявили высокопоставленные представители торговли США на этой неделе.

Напомним, Соединенные Штаты требовали, чтобы Китай внес существенные изменения в свои законы и практику защиты интеллектуальной собственности США, а также прекратил принудительную передачу американских технологий китайским фирмам, сократил крупные промышленные субсидии и открыл внутренний рынок американским компаниям.

Кроме того, Вашингтон добивался увеличения китайских закупок американских товаров, включая сельскохозяйственные и энергетические товары и производимую продукцию, чтобы уменьшить торговый дефицит США с Китаем, который составил более 417 млрд долларов за 2018 год.

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