Вице-премьер Госсовета Китая не считает повышение пошлин решением проблем с США

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 100265 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104654 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107454 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108743 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 134300 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113834 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139263 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144862 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130279 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130331 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Вице-премьер Госсовета Китая не считает повышение пошлин решением проблем с США

Вице-премьер Госсовета Китая не считает повышение пошлин решением проблем с США

Киев  •  УНН

 • 9431 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который прибыл для переговоров в США, убежден, что повышение пошлин на товары не позволит решить проблемы в торговых отношениях между Пекином и Вашингтоном. Об этом сообщил в пятницу агентство "Синьхуа", передает УНН.

По данным издания, Лю Хэ после прибытия в Вашингтон в беседе с журналистами выразил надежду на рациональные и честные переговоры с американской стороной. Он также заявил, что повышение торговых пошлин повредит Китаю, Соединенным Штатам, а также всему миру и такая мера не является способом урегулирования кризисной ситуации.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Китай "сорвал сделку" на торговых переговорах с Вашингтоном.

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