Вице-премьер Госсовета Китая не считает повышение пошлин решением проблем с США
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который прибыл для переговоров в США, убежден, что повышение пошлин на товары не позволит решить проблемы в торговых отношениях между Пекином и Вашингтоном. Об этом сообщил в пятницу агентство "Синьхуа", передает УНН.
По данным издания, Лю Хэ после прибытия в Вашингтон в беседе с журналистами выразил надежду на рациональные и честные переговоры с американской стороной. Он также заявил, что повышение торговых пошлин повредит Китаю, Соединенным Штатам, а также всему миру и такая мера не является способом урегулирования кризисной ситуации.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Китай "сорвал сделку" на торговых переговорах с Вашингтоном.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Bloomberg: Китай может столкнуться с крупнейшим в истории дефолтом в 2019 году