В Китае заявили, что примут соответствующие меры на пошлины со стороны США
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Пекин выразил соболезнования в связи с повышением Вашингтоном с 10 до 25% пошлины на импорт продукции из КНР и будет вынужден принять ответные меры. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Министерства коммерции КНР, передает УНН.
"Соединенные Штаты повысили пошлины с 10 до 25% на импорт китайской продукции на сумму около 200 млрд долларов. Китай глубоко сожалеет об этом и будет вынужден принять необходимые контрмеры", - говорится в заявлении ведомства.
В публикации отмечается, что в настоящее время в Вашингтоне проводится 11-й раунд переговоров по торговле между КНР и США.
"Мы надеемся, что США и Китай будут работать вместе для решения существующих проблем на основе сотрудничества и взаимных консультаций", - подчеркивается в документе.
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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Китай "сорвал сделку" на торговых переговорах с Вашингтоном.
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