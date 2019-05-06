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Трамп пообіцяв підвищити мита США на імпорт з Китаю

Трамп пообіцяв підвищити мита США на імпорт з Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив про наміри з п'ятниці різко підвищувати мита на експортовані в Сполучені Штати китайські товари, вартість яких обчислюється мільярдами доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.

Як зазначає видання, цей крок спрямований на посилення тиску на Китай з метою прискорення переговорів про досягнення нової торгової угоди.

"Протягом 10 місяців Китай платив США мита у 25% на високотехнологічні товари вартістю 50 мільярдів доларів і 10% на інші товари вартістю 200 мільярдів доларів", - написав напередодні Трамп у Twitter.

Він зазначив, що цими виплатами частково пояснюються "чудові економічні результати" США.

"У п'ятницю 10% підвищаться до 25%. 325 мільярдів доларів у вигляді інших товарів, які нам посилає Китай, поки не обкладаються митом, але невдовзі будуть - за ставкою у 25%. Мита, які отримують США, не чинять майже ніякого впливу на вартість продукції, і їх тягар в основному лягає на Китай. (Переговори про укладення - ред.) торгової угоди з Китаєм тривають, але занадто повільно, оскільки вони намагаються переглянути умови. Ні!" - зазначив американський лідер.

Як зазначає телеканал CNBC з посиланням на джерела, Китай може відмовитися від торгових переговорів, запланованих на цей тиждень з представниками США після того, як президент Дональд Трамп пригрозив Пекіну підвищенням тарифів.

Джерело повідомило, що віце-прем'єр Китаю Лю Хе, ймовірно, скасує заплановану його поїздку на чолі делегації зі 100 осіб для останнього раунду переговорів, який, як раніше заявляли американські посадовці, може привести до угоди до п'ятниці.

Друге джерело телеканалу повідомило, що рішення Трампа направлене на те, щоб послати Лю повідомлення про те, що він не повинен приїжджати в США з "порожніми пропозиціями".

У минулому році Вашингтон і Пекін підвищили мита на товари один одного, у той час як делегації обох країн ведуть тривалі торговельні переговори, які по черзі йдуть в двох столицях. У грудні Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін домовилися, що не будуть вводити нові мита під час переговорів, але поки неясно, як позначиться оголошення Трампа на переговорах, які повинні поновитися в Вашингтоні в середу.

Незважаючи на спочатку поставлену мету завершити роботу до 1 березня, сторони продовжують обговорювати деякі питання, але поки не дійшли згоди. При цьому сторони, що представляють дві найбільші економіки світу, заявляють про досягнутий прогрес.

США і Китай намагаються врегулювати розбіжності з питань про крадіжки інтелектуальної власності та примусову передачу технологій. Поки невідомо, чи залишаться в силі введені обома країнами мита в разі досягнення угоди.

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