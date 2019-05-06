Трамп пообещал повысить пошлины США на импорт из Китая

Как отмечает издание, этот шаг направлен на усиление давления на Китай с целью ускорения переговоров о достижении нового торгового соглашения.

"В течение 10 месяцев Китай платил США пошлины в размере 25% на высокотехнологичные товары стоимостью 50 миллиардов долларов и 10% на другие товары стоимостью 200 миллиардов долларов", - написал накануне Трамп в Twitter.

Он отметил, что этими выплатами частично объясняются "замечательные экономические результаты" США.

"В пятницу 10% повысятся до 25%. 325 миллиардов долларов в виде других товаров, которые нам отправляет Китай, пока не облагаются пошлинами, но вскоре будут – по ставке в 25%. Пошлины, которые получают США, не оказывают почти никакого влияния на стоимость продукции, и их бремя в основном ложится на Китай. (Переговоры о заключении - ред.) торгового соглашения с Китаем продолжаются, но слишком медленно, так как они пытаются пересмотреть условия. Нет!" - отметил американский лидер.

Как отмечает телеканал CNBC со ссылкой на источники, Китай может отказаться от торговых переговоров, запланированных на эту неделю с представителями США после того, как президент Дональд Трамп пригрозил Пекину повышением тарифов.

Источник сообщил, что вице-премьер Китая Лю Хэ, вероятно, отменит запланированную его поездку во главе делегации из 100 человек для последнего раунда переговоров, который, как ранее заявляли американские чиновники, может привести к сделке к пятнице.

Второй источник телеканала сообщил, что решение Трампа направлено на то, чтобы послать Лю сообщение о том, что он не должен приезжать в США с "пустыми предложениями".

В прошлом году Вашингтон и Пекин повысили пошлины на товары друг друга, в то время как делегации обеих стран ведут продолжительные торговые переговоры, которые попеременно идут в двух столицах. В декабре Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились, что не будут вводить новые пошлины во время переговоров, но пока неясно, как отразится объявление Трампа на переговорах, которые должны возобновиться в Вашингтоне в среду.

Несмотря на изначально поставленную цель завершить работу к 1 марта, стороны продолжают обсуждать некоторые вопросы, но пока не достигли соглашения. При этом стороны, представляющие две крупнейшие экономики мира, заявляют о достигнутом прогрессе.

США и Китай пытаются урегулировать разногласия по вопросам о кражах интеллектуальной собственности и принудительной передаче технологий. Пока неизвестно, останутся ли в силе введенные обеими странами пошлины в случае достижения соглашения.