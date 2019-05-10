США підвищили до 25% мита на китайський імпорт
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Анонсоване президентом США Дональдом Трампом підвищення мит до 25 відсотків з 10 відсотків на імпорт товарів з Китаю на суму 200 мільярдів доларів набуло чинності 10 травня, Пекін заявив, що завдасть удару у відповідь. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Міністерство торгівлі Китаю заявило, що "глибоко шкодує" про рішення США, додавши, що Пекін вдасться до необхідних контрзаходів, при цьому не уточнивши, про що йдеться.
США пішли на підвищення мит на фоні продовження переговорів з Китаєм у спробі порятунку торгової угоди між двома великими економіками світу. Віце-прем'єр Китаю Лю Хе, торговий представник США Роберт Лайтхайзер і міністр фінансів США Стівен Мнучін провели в четвер 90-хвилинну розмову і мали відновити переговори у п'ятницю.
Міністерство торгівлі Китаю заявило, що переговори тривають, і що воно "сподівається, що Сполучені Штати зможуть піти назустріч Китаю, докласти спільних зусиль і вирішити питання шляхом співпраці і консультацій".
Служба митного і прикордонного контролю США застосовує нові 25-відсоткові мита на вантажі, які відправляються із Китай, з 00:01 за східним часом США (7:01 за Києвом) п'ятниці.
Додамо, Трамп пообіцяв підвищити мита США на імпорт з Китаю 5 травня.
Як повідомляв УНН, Трамп заявив, що Китай "зірвав угоду" на торгових переговорах з Вашингтоном.