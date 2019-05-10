США підвищили до 25% мита на китайський імпорт

КИЇВ. 10 травня. УНН. Анонсоване президентом США Дональдом Трампом підвищення мит до 25 відсотків з 10 відсотків на імпорт товарів з Китаю на суму 200 мільярдів доларів набуло чинності 10 травня, Пекін заявив, що завдасть удару у відповідь. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.