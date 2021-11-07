США подпишут новую Хартию стратегического партнерства с Украиной

Цитата

“Администрация США считает нужным подписать в ноябре этого года новую хартию стратегического партнерства с Украиной, чтобы отразить в ней современные реалии”, — говорится в сообщении.

Детали

Прайс заявил, что нужно обновить хартию, чтобы в ней говорилось о вызовах 21 века.

Он и напомнил, что 10 ноября этого года Государственный секретарь США Энтони Блинкен будет принимать главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

“Именно тогда стороны планируют подписать новую хартию”, — отмечается в сообщении.

Контекст

1 сентября в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Байдена.

По итогам встречи Украина и США опубликовали совместное заявление, касающееся стратегического партнерства. В нем было указано, среди прочего, что Украина и Соединенные Штаты активизируют Комиссию стратегического партнерства (КСП), которая будет переориентирована и обеспечена ресурсами для преодоления вызовов 21-го века.

Заседание Комиссии стратегического партнерства должно было состояться осенью текущего года.