Восени збереться Комісія стратегічного партнерства України та США: ухвалять відповідну хартію

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“Коли плануються історичні візити, як у випадку з США, то сторони заздалегідь домовляються про усі ключові речі. І результатом цих домовленостей стала спільна заява України та США. Це безпрецедентний документ, який виводить стратегічне партнерство України та США на новий рівень, і вже восени я і держсекретар США Блінкен проведемо засідання оновленої Комісії стратегічного партнерства, і найважливіше - ухвалимо нову хартію стратегічного партнерства між Україною та США, тому що перша хартія була підписана у 2008 році. Світ змінився, тому нам потрібна нова хартія - амбітний і змістовний документ”, - заявив Кулеба.

Деталі

Він зазначив, що тема безпеки була ключовою на зустрічі двох президентів - Володимира Зеленського і Джо Байдена. За словами Кулеби, зустріч президентів України і США затягнулася: замість однієї години президенти говорили 2 години 10 хвилин, і це була "дружня, та в той же час дуже чітка розмова”.

“Можемо абсолютно відверто сказати, що цей візит є класичним прикладом “win-win”, коли обидві сторони залишилися задоволеними. Що стосується розмови президентів: вона була щирою. Вперше за 30 років тональність розмови була дружньою. Безумовно, президент США Джо Байден особисто підтримує Україну, а президент Володимир Зеленський цінує цю підтримку. Але при цьому це була дуже відверта розмова без реверансів. І там, де у нас є питання до США - ми їх дуже чітко ставили, і навпаки”, - додав Кулеба.

Доповнення

1 вересня у Білому домі відбулася зустріч Зеленського та Байдена. Зеленський зокрема передав команді Байдена список полонених і зниклих безвісти українців - "на тимчасово окупованих територіях Донбасу, у тимчасово окупованому Криму, в Росії".

Після зустрічі Україна і США опублікували спільну заяву, яка стосується стратегічного партнерства. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та “Північний потік-2”.

Сьогодні, 2 вересня, Зеленський у межах візиту до Каліфорнії зустрінеться з СЕО американської компанії Apple Тімом Куком та виступить у Стенфордському університеті.