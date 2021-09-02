Осенью соберется Комиссия стратегического партнерства Украины и США: примут соответствующую хартию
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Осенью состоится заседание Комиссии стратегического партнерства Украины и США, где примут новую хартию стратегического партнерства. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время эфира на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
Цитата:
"Когда планируются исторические визиты, как в случае с США, то стороны заранее договариваются о всех ключевых вещах. И результатом этих договоренностей стало совместное заявление Украины и США. Это беспрецедентный документ, который выводит стратегическое партнерство Украины и США на новый уровень, и уже осенью я и госсекретарь США Блинкен проведем заседание обновленной Комиссии стратегического партнерства, и самое важное - примем новую хартию стратегического партнерства между Украиной и США, так как первая хартия была подписана в 2008 году. Мир изменился, поэтому нам нужна новая хартия - амбициозный и содержательный документ", - заявил Кулеба.
Детали
Он отметил, что тема безопасности была ключевой на встрече двух президентов - Владимира Зеленского и Джо Байдена. По словам Кулебы, встреча президентов Украины и США затянулась: вместо одного часа президенты говорили 2 часа 10 минут, и это был "дружеский, и в то же время очень четкий разговор".
"Можем абсолютно откровенно сказать, что этот визит является классическим примером "win-win", когда обе стороны остались довольны. Что касается разговора президентов: он был искренним. Впервые за 30 лет тональность разговора была дружественной. Безусловно, президент США Джо Байден лично поддерживает Украину, а президент Владимир Зеленский ценит эту поддержку. Но при этом это был очень откровенный разговор без реверансов. И там, где у нас есть вопросы к США - мы их очень четко ставили, и наоборот", - добавил Кулеба.
Дополнение
1 сентября в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Байдена. Зеленский в частности передал команде Байдена список пленных и пропавших без вести украинцев - "на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России".
После встречи Украина и США опубликовали совместное заявление, которое касается стратегического партнерства. В нем говорится о противодействии российской агрессии, поддержке евроатлантических стремлений Украины и "Северном потоке-2".
Сегодня, 2 сентября, Зеленский в рамках визита в Калифорнию встретится с СЕО американской компании Apple Тимом Куком и выступит в Стэнфордском университете.