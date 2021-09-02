Зеленський підбив підсумки зустрічі з Байденом: задоволений, але щодо “хімії” не певен

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“Важливі теми, безпекові. Темі НАТО приділили дуже багато часу. У нас є потужні аргументи, про які до цього на найвищому рівні США і Україна не проговорювали — ті чи інші розвідні дані, багато інших речей, про які ми говорили. Почали тет-а-тет зустріччю, продовжили великою групою команд двох країн”, — сказав президент.

“У будь-якому випадку я задоволений нашим візитом. Дійсно, біля 20 документів буде (підписано — ред.) і є. Чому буде — тому що попереду Сан Франциско і Лос Анджелес, у Сан Франциско важливі зустрічі з think tanks і з цифровими компаніями, Apple, я думаю там також буде позитивний результат”, — додав він.

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Окремо, зі слів президента, лідери обговорили питання енергетичної безпеки, зокрема щодо “Північного потоку — 2” і усіх ризиків, які пов’язані з цим проектом.

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На уточнююче запитання журналіста Зеленський заявив:

“Я не знаю, чи виникла хімія, складно сказати. Але те, що замість однієї години зустріч йшла дві, говорить про те що сторони зацікавлені в діалозі і результаті цього діалогу”.

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Раніше у Вашингтоні завершилась зустріч президентів Зеленського і Байдена.

За інформацією Офісу Президента, на переговорах сьогодні спочатку мали відбутись перемовини у розширеному форматі, після цього — розмова віч-на-віч.

Додамо

ОП раніше оприлюднив спільну заяву за підсумками переговорів. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та “Північний потік-2”.