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Зеленський підбив підсумки зустрічі з Байденом: задоволений, але щодо “хімії” не певен

Зеленський підбив підсумки зустрічі з Байденом: задоволений, але щодо “хімії” не певен

Київ • УНН

 • 47941 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський задоволений зустріччю з американським лідером Джо Байденом, але не знає, чи виникла у них “хімія”. Про це він заявив під час пресконференції за підсумками зустрічі з американським колегою, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Важливі теми, безпекові. Темі НАТО приділили дуже багато часу. У нас є потужні аргументи, про які до цього на найвищому рівні США і Україна не проговорювали — ті чи інші розвідні дані, багато інших речей, про які ми говорили. Почали тет-а-тет зустріччю, продовжили великою групою команд двох країн”, — сказав президент.

“У будь-якому випадку я задоволений нашим візитом. Дійсно, біля 20 документів буде (підписано — ред.) і є. Чому буде — тому що попереду Сан Франциско і Лос Анджелес, у Сан Франциско важливі зустрічі з think tanks і з цифровими компаніями, Apple, я думаю там також буде позитивний результат”, — додав він.

Деталі

Окремо, зі слів президента, лідери обговорили питання енергетичної безпеки, зокрема щодо “Північного потоку — 2” і усіх ризиків, які пов’язані з цим проектом.

Цитата

На уточнююче запитання журналіста Зеленський заявив:
“Я не знаю, чи виникла хімія, складно сказати. Але те, що замість однієї години зустріч йшла дві, говорить про те що сторони зацікавлені в діалозі і результаті цього діалогу”.

Деталі
Раніше у Вашингтоні завершилась зустріч президентів Зеленського і Байдена.

За інформацією Офісу Президента, на переговорах сьогодні спочатку мали відбутись перемовини у розширеному форматі, після цього — розмова віч-на-віч.

Додамо

ОП раніше оприлюднив спільну заяву за підсумками переговорів. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та “Північний потік-2”.

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