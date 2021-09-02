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Зеленский подвел итоги встречи с Байденом: доволен, но по поводу "химии" не уверен

Киев  •  УНН

 • 47926 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский доволен встречей с американским лидером Джо Байденом, но не знает, возникла ли у них “химия”. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам встречи с американским коллегой, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Важные темы, вопросы безопасности. Теме НАТО уделили очень много времени. У нас есть мощные аргументы, о которых до этого на самом высоком уровне США и Украина не проговаривали — те или иные разводные данные, много других вещей, о которых мы говорили. Начали тет-а-тет встречей, продолжили большой группой команд двух стран ”, - сказал президент.

“В любом случае я доволен нашим визитом. Действительно, около 20 документов будет (подписано — ред.) И есть. Почему будет — потому что впереди Сан Франциско и Лос-Анджелес, в Сан Франциско важные встречи с think tanks и с цифровыми компаниями, Apple, я думаю там также будет положительный результат”, - добавил он.

Детали

Отдельно, по словам президента, лидеры обсудили вопросы энергетической безопасности, в частности по “Северному потоку — 2” и всех рисков, связанных с этим проектом.

Цитата

На уточняющий вопрос журналиста Зеленский заявил:
“Я не знаю, возникла химия, сложно сказать. Но то, что вместо одного часа встреча шла две, говорит о том, что стороны заинтересованы в диалоге и результате этого диалога ”.

Детали

Ранее в Вашингтоне завершилась встреча президентов Зеленского и Байдена.

По информации Офиса Президента, на переговорах сегодня сначала должны были состояться переговоры в расширенном формате, после этого — разговор с глазу на глаз.

Добавим

ОП ранее обнародовал совместное заявление по итогам переговоров. В ней говорится о противодействии российской агрессии, поддержку евроатлантических стремлений Украины и “Северный поток-2”.

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