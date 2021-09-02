Зеленський у Каліфорнії зустрінеться з Тімом Куком та виступить у Стенфорді: порядок денний
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у межах візиту до Каліфорнії сьогодні, 2 вересня, зустрінеться з СЕО американської компанії Apple Тімом Куком та виступить у Стенфордському університеті. Графік Глави держави оприлюднив речник Президента України Сергій Никифоров, повідомляє УНН.
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“У Каліфорнії — пізній вечір. Завтра (2 вересня — ред.) зранку у Президента України зустріч із СЕО Apple Тімом Куком. Опісля — виступ у Стенфордському університеті. Спілкування із провідними інвесторами та венчурними фондами Кремнієвої долини”, — повідомив Никифоров.
Деталі
За інформацією речника, окремо у Президента відбудеться зустріч з українськими підприємцями та спеціалістами долини.
Заплановане ознайомлення з роботою національної гвардії Каліфорнії.
Додамо
УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до США прибув до штату Каліфорнія на західному узбережжі країни.
Напередодні Зеленський провів зустріч з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні — на східному узбережжі Сполучених Штатів. За підсумками Президент дав пресконференцію, де підбив підсумки зустрічі з Байденом. Сказав, що задоволений, але щодо “хімії” не певен.