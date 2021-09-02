Зеленський уже в Каліфорнії. Сан-Франциско зустріло його, підсвітивши мерію кольорами прапора України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до США прибув до штату Каліфорнія на західному узбережжі країни. Про це УНН повідомили в Офісі Президента.
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"У межах робочого візиту до США Президент України Володимир Зеленський прибув до Каліфорнії. На честь приїзду Глави Української держави будівлю мерії міста Сан-Франциско за ініціативою влади штату підсвітили кольорами українського прапора", - повідомили в ОП.
Деталі
Це перший візит Президента України до Каліфорнії за всю історію незалежності нашої держави.
Доповнення
Напередодні Зеленський провів зустріч з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні - на східному узбережжі Сполучених Штатів. За підсумками Президент дав пресконференцію, де підбив підсумки зустрічі з Байденом. Сказав, що задоволений, але щодо “хімії” не певен.