Зеленский уже в Калифорнии. Сан-Франциско встретило его, подсветив мэрию цветами флага Украины

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Киев  •  УНН

 • 28826 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США прибыл в штат Калифорния на западном побережье страны. Об этом сообщили УНН в Офисе Президента.

Цитата:

"В рамках рабочего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Калифорнию. В честь приезда Главы Украинского государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага", - сообщили в ОП.

Детали

Это первый визит Президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости нашего государства.

Дополнение

Накануне Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне - на восточном побережье Соединенных Штатов. По итогам Президент дал пресс-конференцию, где подвел итоги встречи с Байденом. Сказал, что доволен, но относительно "химии" не уверен.

Украинские Национальные Новости

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