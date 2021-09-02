Зеленский в Калифорнии встретится с Тимом Куком и выступит в Стэнфорде: повестка дня
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Калифорнию сегодня, 2 сентября, встретится с СЕО американской компании Apple Тимом Куком и выступит в Стэнфордском университете. График Главы государства обнародовал представитель Президента Украины Сергей Никифоров, сообщает УНН.
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"В Калифорнии - поздний вечер. Завтра (2 сентября - ред.) утром у Президента Украины встреча с СЕО Apple Тимом Куком. После - выступление в Стэнфордском университете. Общение с ведущими инвесторами и венчурными фондами Кремниевой долины", - сообщил Никифоров.
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По информации представителя, отдельно у Президента состоится встреча с украинскими предпринимателями и специалистами долины.
Запланировано ознакомление с работой национальной гвардии Калифорнии.
Добавим
УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в США прибыл в штат Калифорния на западном побережье страны.
Накануне Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне - на восточном побережье Соединенных Штатов. По итогам Президент дал пресс-конференцию, где подвел итоги встречи с Байденом. Сказал, что доволен, но относительно "химии" не уверен.