США підпишуть нову хартію стратегічного партнерства з Україною

Цитата

“Адміністрація США вважає за потрібне підписати у листопаді ц. р. нову хартію стратегічного партнерства з Україною, щоб відобразити в ній сучасні реалії”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Прайс заявив, що потрібно оновити хартію, щоб у ній йшлося про виклики 21 сторіччя.

Він та нагадав, що 10 листопада цього року Державний секретар США Ентоні Блінкен прийматиме очільника МЗС України Дмитра Кулебу.

“Саме тоді сторони планують підписати нову хартію”, — зазначається в повідомленні.

Контекст

1 вересня у Білому домі відбулася зустріч Зеленського та Байдена.

За підсумками зустрічі Україна і США опублікували спільну заяву, яка стосується стратегічного партнерства. У ній було зазначено, серед іншого, що Україна й Сполучені Штати активізують Комісію стратегічного партнерства (КСП), яка буде переорієнтована та забезпечена ресурсами для подолання викликів 21-го століття.

Засідання Комісії стратегічного партнерства мала відбутись восени поточного року.