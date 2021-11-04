Кулеба поїде у США на засідання з Блінкеном 10 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен 10 листопада проведуть у Вашингтоні засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США. Про це український міністр повідомив на брифінгу у четвер, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Вже 10 листопада ми з державним секретарем США Ентоні Блінкеном проведемо у Вашингтоні засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, на якому підпишемо нову Хартію стратегічного партнерства”, — повідомив він.
Деталі
Кулеба підкреслив, що Комісія відновить роботу після кількох років перерви та стане драйвером розвитку відносин України та США.
Міністр також зауважив, що нова Хартія стратегічного партнерства буде практичним документом, що відповідає спільним викликам, які нині стоять перед Україною та США, зміцнює трансатлантичну єдність.
З його слів, на порядку денному засідання Комісії будуть питання оборони України та протидії російській агресії, економіки, енергетики, інвестицій, кібербезпеки, боротьби зі змінами клімату, підтримки внутрішніх трансформацій в Україні.
“2021 рік стане новою точкою відліку для відносин України та США. Ми залишили позаду період турбулентності та ведемо планову, системну роботу над зміцненням стратегічного партнерства”, — зауважив він.
Контекст
1 вересня у Білому домі відбулася зустріч Зеленського та Байдена.
За підсумками зустрічі Україна і США опублікували спільну заяву, яка стосується стратегічного партнерства. У ній було зазначено, серед іншого, що Україна й Сполучені Штати активізують Комісію стратегічного партнерства (КСП), яка буде переорієнтована та забезпечена ресурсами для подолання викликів 21-го століття.
Засідання Комісії стратегічного партнерства мала відбутись восени поточного року.