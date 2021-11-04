Кулеба поедет в США на заседание с Блинкеном 10 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен 10 ноября проведут в Вашингтоне заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США. Об этом украинский министр сообщил на брифинге в четверг, передает корреспондент УНН.
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“Уже 10 ноября мы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном проведем в Вашингтоне заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США, на котором подпишем новую Хартию стратегического партнерства”, — сообщил он.
Детали
Кулеба подчеркнул, что Комиссия возобновит работу после нескольких лет перерыва и станет драйвером развития отношений Украины и США.
Министр также отметил, что новая Хартия стратегического партнерства будет практическим документом, который отвечает общим вызовам, которые сейчас стоят перед Украиной и США, укрепляет трансатлантическую единство.
По его словам, на повестке дня заседания Комиссии будут вопросы обороны Украины и противодействия российской агрессии, экономики, энергетики, инвестиций, кибербезопасности, борьбе с изменениями климата, поддержки внутренних трансформаций в Украине.
“2021 год станет новой точкой отсчета для отношений Украины и США. Мы оставили позади период турбулентности и ведем плановую, системную работу над укреплением стратегического партнерства”, — отметил он.
Контекст
1 Сентября в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Байдена.
По итогам встречи Украина и США опубликовали совместное заявление, касающееся стратегического партнерства. В нем было указано, среди прочего, что Украина и Соединенные Штаты активизируют Комиссию стратегического партнерства (КСП), которая будет переориентирована и обеспечена ресурсами для преодоления вызовов 21-го века.
Заседание Комиссии стратегического партнерства должно было состояться осенью текущего года.