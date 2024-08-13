США ожидают продолжения переговоров по прекращению огня в Газе

Соединенные Штаты ожидают продолжения переговоров о прекращении огня в секторе Газа и будут продолжать работать с вовлеченными сторонами. Об этом заявил представитель государственного департамента США Веданта Пателя, сообщает Reuters, передает УНН.

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"Мы полностью ожидаем, что переговоры будут двигаться вперед, как они и должны. Все участники переговоров должны вернуться за стол переговоров и довести это соглашение до конца", - сказал Патель.

В то же время, как пишет Reuters, представитель Госдепа отказался сообщить, будут ли переговоры продолжаться без участия ХАМАС, и работает ли Вашингтон с региональными партнерами, чтобы обеспечить их участие, или нет.

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