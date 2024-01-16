США осуждают атаку Ирана в Эрбиле

Месси в третий раз получил награду игрока года по версии FIFA

Лионель Месси был признан игроком года ФИФА за 2023 год, что стало новым рекордом для него и стало третьей победой. В финальном голосовании он обошел других номинантов Эрлинга Холланда и Килиана Мбаппе.