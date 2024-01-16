США засуджують атаку Ірану в Ербілі

США рішуче засуджують атаку Ірану в Ербілі та висловлюють співчуття родинам загиблих. заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає УНН.

Ми виступаємо проти безрозсудних ракетних атак Ірану, які підривають стабільність Іраку сказав Міллер.

Раніше в понеділок Іранська революційна гвардія оголосила про атаку на "шпигунські центри" та "антиіранські терористичні групи" в Ербілі в Іраку.

За даними курдської Ради безпеки, під час нападу щонайменше чотири людини загинули та ще шестеро отримали поранення.

Три джерела в Іраку повідомили агентству Reuters, що аеропорт міста призупинив авіасполучення після того, як жителі Арбіля почули вибухи приблизно за 40 кілометрів на північний схід від міста, району, який знаходиться поблизу консульства США та цивільних житлових районів.

Жодні американські об'єкти не постраждали, жертв і постраждалих у США немає, повідомили Reuters два американські чиновники пізно ввечері в понеділок.

Іран заявив, що атакував балістичними ракетами "шпигунські центри" в іракському місті Ербіль – Reuters