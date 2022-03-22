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США не наблюдают военной помощи Китая россии

Киев • УНН

 • 135462 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. США не наблюдают, чтоб Китай предоставлял военную помощь россии. Об этом заявил во вторник на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет УНН.

США не наблюдают военной помощи Китая россии

Цитата

"После тех встреч (Салливана с китайским коллегой – ред.) или после разговора президента с Си, мы не видели поставок военной техники Китаем России. Но, конечно, это то, за чем мы внимательно следим. Мы продолжим следить за этим. И президент ясно дал понять президенту Си последствия любого такого предоставления оборудования, и они очень хорошо понимают друг друга", - заявил Салливан.

Контекст

На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры президента США Джо Байдена и главы КНР Си Дзинпина.

Ранее Financial Times сообщал, что Россия обратилась к Китаю за оборудованием и другой помощью, поскольку, по некоторым данным, российские войска могут испытывать недостаток в вооружении.

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