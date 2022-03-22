США не наблюдают военной помощи Китая россии

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"После тех встреч (Салливана с китайским коллегой – ред.) или после разговора президента с Си, мы не видели поставок военной техники Китаем России. Но, конечно, это то, за чем мы внимательно следим. Мы продолжим следить за этим. И президент ясно дал понять президенту Си последствия любого такого предоставления оборудования, и они очень хорошо понимают друг друга", - заявил Салливан.

Контекст

На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры президента США Джо Байдена и главы КНР Си Дзинпина.

Ранее Financial Times сообщал, что Россия обратилась к Китаю за оборудованием и другой помощью, поскольку, по некоторым данным, российские войска могут испытывать недостаток в вооружении.