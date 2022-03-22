США не спостерігають військової допомоги Китаю росії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. США не спостерігають, щоб Китай надавав військову допомогу Росії. Про це заявив у вівторок на брифінгу радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, пише УНН.
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"Після тих зустрічей (Саллівана з китайським колегою - ред.) або після розмови президента з Сі, ми не бачили поставок військової техніки Китаєм Росії. Але, звичайно, це те, за чим ми уважно стежимо. Ми продовжимо стежити за цим. І президент ясно дав зрозуміти президенту Сі наслідки будь-якого такого надання обладнання, і вони дуже добре розуміють один одного", - заявив Салліван.
Контекст
Минулого тижня відбулися телефонні переговори президента США Джо Байдена і глави КНР Сі Дзінпіна.
Раніше Financial Times повідомляв, що Росія звернулася до Китаю за обладнанням та іншою допомогою, оскільки, за деякими даними, російські війська можуть відчувати нестачу в озброєнні.