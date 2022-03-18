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Байден выразил готовность к диалогу с Китаем, чтоб не допустить эскалации в Украине - МИД КНР

Байден выразил готовность к диалогу с Китаем, чтоб не допустить эскалации в Украине - МИД КНР

Киев • УНН

 • 108948 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент США Джо Байден в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином выразил готовность общаться с Китаем, чтоб не допустить эскалации военной агрессии россии в Украине. Об этом сказано в заявлении китайского МИДа по итогам переговоров, пишет УНН.

Цитата

"Байден представил позицию Соединенных Штатов и выразил готовность общаться с Китаем, чтобы предотвратить эскалацию ситуации", - заявили в МИД.

Детали

Как сообщается, в контексте обсуждения войны Украины с россией Си заявил, что Китай всегда "выступал за мир и против войны".

"Мы всегда выносили независимые решения, основанные на существу этого вопроса, выступали за сохранение международного права и общепризнанных основных норм международных отношений, придерживались Устава Организации Объединенных Наций и выступали за общую, всеобъемлющую, кооперативную и устойчивую концепцию безопасности", - говорится в заявлении.

Как сообщается, Китай выдвинул инициативу из шести пунктов о гуманитарной ситуации в Украине и готов предоставить дальнейшую гуманитарную помощь Украине и "другим пострадавшим странам".

Также по итогам переговоров в МИД КНР заявили что "все стороны должны совместно поддерживать российско-укийский диалог и переговоры, вести переговоры о результатах и мире". Кроме того, по мнению китайской стороны, США и НАТО "также должны вступить в диалог с россией для решения сути кризиса в Украине и решения проблем безопасности россии и Украины".

Белый дом пока не высказывался на тему прошедших сегодня переговоров.

Ранее

По данным китайских СМИ, Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что международный конфликт - "ни в чьих интересах".

Контекст

Переговоры по видеосвязи президента США Джо Байдена с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином начались сегодня в 9:03 утра по восточному времени (15:03 по Киеву).

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне заявил, что президент США Джо Байден на переговорах должен был предупредить главу КНР Си Цзиньпина о последствиях, если вдруг Китай решит помочь России в войне с Украиной.

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