Байден выразил готовность к диалогу с Китаем, чтоб не допустить эскалации в Украине - МИД КНР
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент США Джо Байден в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином выразил готовность общаться с Китаем, чтоб не допустить эскалации военной агрессии россии в Украине. Об этом сказано в заявлении китайского МИДа по итогам переговоров, пишет УНН.
Цитата
"Байден представил позицию Соединенных Штатов и выразил готовность общаться с Китаем, чтобы предотвратить эскалацию ситуации", - заявили в МИД.
Детали
Как сообщается, в контексте обсуждения войны Украины с россией Си заявил, что Китай всегда "выступал за мир и против войны".
"Мы всегда выносили независимые решения, основанные на существу этого вопроса, выступали за сохранение международного права и общепризнанных основных норм международных отношений, придерживались Устава Организации Объединенных Наций и выступали за общую, всеобъемлющую, кооперативную и устойчивую концепцию безопасности", - говорится в заявлении.
Как сообщается, Китай выдвинул инициативу из шести пунктов о гуманитарной ситуации в Украине и готов предоставить дальнейшую гуманитарную помощь Украине и "другим пострадавшим странам".
Также по итогам переговоров в МИД КНР заявили что "все стороны должны совместно поддерживать российско-укийский диалог и переговоры, вести переговоры о результатах и мире". Кроме того, по мнению китайской стороны, США и НАТО "также должны вступить в диалог с россией для решения сути кризиса в Украине и решения проблем безопасности россии и Украины".
Белый дом пока не высказывался на тему прошедших сегодня переговоров.
Ранее
По данным китайских СМИ, Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что международный конфликт - "ни в чьих интересах".
Контекст
Переговоры по видеосвязи президента США Джо Байдена с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином начались сегодня в 9:03 утра по восточному времени (15:03 по Киеву).
Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне заявил, что президент США Джо Байден на переговорах должен был предупредить главу КНР Си Цзиньпина о последствиях, если вдруг Китай решит помочь России в войне с Украиной.