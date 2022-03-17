Байден предупредит Си о последствиях военной помощи россии – Блинкен

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"Мы считаем, что Китай, в частности, несет ответственность за использование своего влияния на президента путина и защиту международных правил и принципов, которые он говорит, что поддерживает. Вместо этого создается впечатление, что Китай движется в противоположном направлении, отказываясь осудить эту агрессию и стремясь изображать из себя нейтрального арбитра", - заявил Блинкен.

"И нас беспокоит то, что они рассматривают возможность прямой помощи России военной техникой на Украине. Завтра президент Байден встретится с президентом Си и даст понять, что Китай будет нести ответственность за любые действия, которые он предпримет для поддержки российской агрессии, и мы без колебаний наложим цену", - добавил он.

Контекст

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут разговор в пятницу, 18 марта. Обсуждать в том числе будут и войну России против Украины.

Ранее

Ранее Financial Times сообщал, что Россия обратилась к Китаю за оборудованием и другой помощью, поскольку, по некоторым данным, российские войска могут испытывать недостаток в вооружении.

США сообщили союзникам, что Китай может быть готов оказать военную поддержку РФ.

Также они предупредили, что Китай будет иметь "значительные последствия" в случае помощи России в войне против Украины.