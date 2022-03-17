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Байден попередить Сі про наслідки військової допомоги росії - Блінкен

Байден попередить Сі про наслідки військової допомоги росії - Блінкен

Київ • УНН

 • 132055 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент США Джо Байден на завтрашній зустрічі попередить голову КНР Сі Цзіньпіна про наслідки, якщо Китай раптом вирішить допомогти росії у війні з Україною. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу в четвер, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ми вважаємо, що Китай, зокрема, несе відповідальність за використання свого впливу на президента Путіна і захист міжнародних правил і принципів, які він говорить, що підтримує. Замість цього створюється враження, що Китай рухається в протилежному напрямку, відмовляючись засудити цю агресію і прагнучи вдавати з себе нейтрального арбітра", - заявив Блінкен.

"І нас турбує те, що вони розглядають можливість прямої допомоги Росії військовою технікою в Україні. Завтра президент Байден зустрінеться з президентом Сі і дасть зрозуміти, що Китай буде нести відповідальність за будь-які дії, які він зробить для підтримки російської агресії, і ми без коливань накладемо ціну", - додав він.

Контекст

Президент США Джо Байден і голова КНР Сі Цзіньпін проведуть розмову у п'ятницю, 18 березня. Обговорювати будуть в тому числі і війну Росії проти України.

Раніше

Раніше Financial Times повідомляв, що Росія звернулася до Китаю за обладнанням та іншою допомогою, оскільки, за деякими даними, російські війська можуть відчувати нестачу в озброєнні.

США повідомили союзникам, що Китай може бути готовий надати військову підтримку РФ.

Також вони попередили, що Китай матиме "значні наслідки" у разі допомоги Росії у війні проти України.

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