Си сказал Байдену, что международный конфликт "ни в чьих интересах"

Цитата

"Межгосударственные отношения не могут перейти в стадию конфронтации. Конфликт и конфронтация не в чьих-либо интересах. Мир и безопасность - самое дорогое сокровище международного сообщества", - цитирует главу КНР СМИ.

Детали

Очевидно, в разговоре речь шла об Украине.

По данным Xinhua, Си также отметил, что после переговоров с президентом США в ноябре прошлого года международная ситуация претерпела новых и серьезных изменений.

Ранее

Переговоры по видеосвязи президента США Джо Байдена с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином начались сегодня в 9:03 утра по восточному времени (15:03 по Киеву).

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне заявил, что президент США Джо Байден на переговорах должен был предупредить главу КНР Си Цзиньпина о последствиях, если вдруг Китай решит помочь России в войне с Украиной.