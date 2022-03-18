Си сказал Байдену, что международный конфликт "ни в чьих интересах"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что международный конфликт - "ни в чьих интересах", пишет УНН со ссылкой на китайские СМИ, в частности Xinhua.
Цитата
"Межгосударственные отношения не могут перейти в стадию конфронтации. Конфликт и конфронтация не в чьих-либо интересах. Мир и безопасность - самое дорогое сокровище международного сообщества", - цитирует главу КНР СМИ.
Детали
Очевидно, в разговоре речь шла об Украине.
По данным Xinhua, Си также отметил, что после переговоров с президентом США в ноябре прошлого года международная ситуация претерпела новых и серьезных изменений.
Ранее
Переговоры по видеосвязи президента США Джо Байдена с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином начались сегодня в 9:03 утра по восточному времени (15:03 по Киеву).
Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне заявил, что президент США Джо Байден на переговорах должен был предупредить главу КНР Си Цзиньпина о последствиях, если вдруг Китай решит помочь России в войне с Украиной.