Сі сказав Байдену, що міжнародний конфлікт "ні в чиїх інтересах"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Глава Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін у розмові з президентом США Джо Байденом заявив, що міжнародний конфлікт – "ні в чиїх інтересах", пише УНН із посиланням на китайські ЗМІ, зокрема Xinhua.
Цитата
«Міждержавні відносини не можуть перейти до стадії конфронтації. Конфлікт і конфронтація ні у чиїхось інтересах. Мир та безпека – найдорожчий скарб міжнародної спільноти», - цитує главу КНР ЗМІ.
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Вочевидь, у розмові йшлося про Україну.
За даними Xinhua, Сі також зазначив, що після переговорів з президентом США в листопаді минулого року міжнародна ситуація зазнала нових і серйозних змін.
Раніше
Переговори щодо відеозв'язку президента США Джо Байдена з главою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном розпочалися сьогодні о 9:03 ранку за східним часом (15:03 за Києвом).
Держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні заявив, що президент США Джо Байден на переговорах мав попередити главу КНР Сі Цзіньпіна про наслідки, якщо раптом Китай вирішить допомогти росії у війні з Україною.