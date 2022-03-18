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Стартовали переговоры между Байденом и Си

Стартовали переговоры между Байденом и Си

Киев • УНН

 • 134256 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Переговоры по видеосвязи президента США Джо Байдена с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином начался в 9:03 утра по восточному времени (15:03 по Киеву). Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома, пишет УНН.

Детали

Китайское государственное СМИ CCTV также сообщило о телефонном разговоре между двумя мировыми лидерами.

На фоне переговоров, CNN также опубликовал 5 причин почему, по мнению журналистов, они важны:

  • Они происходят в критический момент российско-украинской войны: по словам официальных лиц США, Китай обдумывает, предоставить ли военную или финансовую помощь россии, которая запросила его, поскольку ее вооруженные силы несут большие потери в Украине. Если Китай согласится, он может испортить свои отношения с Западом на десятилетия вперед.
  • Китай может оказать россии разнообразную поддержку: во время телефонного разговора Байден надеется указать Си на недостатки помощи россии в войне, будь то военная или финансовая помощь.
  • США должны организовать "хладнокровное" партнерство с КНР: еще до того, как Россия вторглась в Украину, официальные лица США с опаской наблюдали за сближением российского лидера Владимира Путина и Си. Директор ЦРУ Билл Бернс заявил на прошлой неделе, что партнерство основано на "множестве очень хладнокровных причин".
  • Американские союзники в Азии внимательно следят за происходящим: вторжение России вызвало волну беспокойства по всему миру. Одним из мест, за которым внимательно следят, является Тайвань, на который претендует Китай.
  • У Байдена и Си очень разные мировоззрения: до конфликта на Украине Байден, казалось, намеревался переориентировать американскую внешнюю политику на Азию, где он рассматривает конкуренцию между США и Китаем как определяющий вызов следующего века.

    • Напомним

    Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне заявил, что президент США Джо Байден на переговорах предупредит председателя КНР Си Цзиньпина о последствиях, если Китай вдруг решит помочь россии в войне с Украиной.

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