Стартували переговори між Байденом та Сі

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Китайське державне ЗМІ CCTV також повідомило про телефонну розмову між двома світовими лідерами.
На тлі переговорів, CNN опублікував 5 причин чому, на думку журналістів, вони важливі:
Вони відбуваються в критичний момент російсько-української війни: за словами офіційних осіб США, Китай обмірковує, чи надати військову та фінансову допомогу росії, яка запросила її, оскільки її збройні сили несуть великі втрати в Україні. Якщо Китай погодиться, він може зіпсувати свої відносини із Заходом на десятиліття вперед.
Китай може надати Росії різноманітну підтримку: під час телефонної розмови Байден сподівається вказати Сі на недоліки допомоги росії у війні, будь то військова або фінансова допомога.
США повинні були організувати "холоднокровне" партнерство з КНР: ще до того, як росія вторглася в Україну, офіційні особи США з побоюванням спостерігали за зближенням російського лідера володимира путіна і Сі. Директор ЦРУ Білл Бернс заявив минулого тижня, що партнерство засноване на "безлічі дуже холоднокровних причин".
Американські союзники в Азії уважно стежать за тим, що відбувається: вторгнення Росії викликало хвилю занепокоєння по всьому світу. Одним з місць, за яким уважно стежать, є Тайвань, на який претендує Китай.
У Байдена і Сі дуже різні світогляди: до конфлікту в Україні Байден, здавалося, мав намір переорієнтувати американську зовнішню політику на Азію, де він розглядає конкуренцію між США і Китаєм як визначальний виклик наступного століття.
Нагадаємо
Держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні заявив, що президент США Джо Байден на переговорах попередить голову КНР Сі Цзіньпіна про наслідки, якщо Китай раптом вирішить допомогти росії у війні з Україною.