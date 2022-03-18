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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Стартували переговори між Байденом та Сі

Стартували переговори між Байденом та Сі

Київ • УНН

 • 134259 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Переговори по відеозв'язку президента США Джо Байдена з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном почалися о 9:03 ранку за східним часом (15:03 за Києвом). Про це повідомляє CNN з посиланням на представника Білого дому, пише УНН.

Деталі

Китайське державне ЗМІ CCTV також повідомило про телефонну розмову між двома світовими лідерами.

На тлі переговорів, CNN опублікував 5 причин чому, на думку журналістів, вони важливі:

  • Вони відбуваються в критичний момент російсько-української війни: за словами офіційних осіб США, Китай обмірковує, чи надати військову та фінансову допомогу росії, яка запросила її, оскільки її збройні сили несуть великі втрати в Україні. Якщо Китай погодиться, він може зіпсувати свої відносини із Заходом на десятиліття вперед.
  • Китай може надати Росії різноманітну підтримку: під час телефонної розмови Байден сподівається вказати Сі на недоліки допомоги росії у війні, будь то військова або фінансова допомога.
  • США повинні були організувати "холоднокровне" партнерство з КНР: ще до того, як росія вторглася в Україну, офіційні особи США з побоюванням спостерігали за зближенням російського лідера володимира путіна і Сі. Директор ЦРУ Білл Бернс заявив минулого тижня, що партнерство засноване на "безлічі дуже холоднокровних причин".
  • Американські союзники в Азії уважно стежать за тим, що відбувається: вторгнення Росії викликало хвилю занепокоєння по всьому світу. Одним з місць, за яким уважно стежать, є Тайвань, на який претендує Китай.
  • У Байдена і Сі дуже різні світогляди: до конфлікту в Україні Байден, здавалося, мав намір переорієнтувати американську зовнішню політику на Азію, де він розглядає конкуренцію між США і Китаєм як визначальний виклик наступного століття.

    • Нагадаємо

    Держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні заявив, що президент США Джо Байден на переговорах попередить голову КНР Сі Цзіньпіна про наслідки, якщо Китай раптом вирішить допомогти росії у війні з Україною.

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