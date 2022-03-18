Байден висловив готовність до діалогу з Китаєм, щоб не допустити ескалації в Україні - МЗС КНР
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент США Джо Байден у розмові з головою КНР Сі Цзіньпіном висловив готовність спілкуватися з Китаєм, щоб не допустити ескалації військової агресії Росії в Україні. Про це сказано в заяві китайського МЗС за підсумками переговорів, пише УНН.
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"Байден представив позицію Сполучених Штатів і висловив готовність спілкуватися з Китаєм, щоб запобігти ескалації ситуації", - заявили в МЗС.
Деталі
Як повідомляється, в контексті обговорення війни України з Росією Сі заявив, що Китай завжди "виступав за мир і проти війни".
"Ми завжди виносили незалежні рішення, засновані на суті цього питання, виступали за збереження міжнародного права і загальновизнаних основних норм міжнародних відносин, дотримувалися Статуту Організації Об'єднаних націй і виступали за загальну, всеосяжну, кооперативну і стійку концепцію безпеки", - йдеться в заяві.
Як повідомляється, Китай висунув ініціативу з шести пунктів про гуманітарну ситуацію в Україні і готовий надати подальшу гуманітарну допомогу Україні та "іншим постраждалим країнам".
Також за підсумками переговорів у МЗС КНР заявили, що "всі сторони повинні спільно підтримувати російсько-укійський діалог і переговори, вести переговори про результати і мир". Крім того, на думку китайської сторони, США і НАТО "також повинні вступити в діалог з Росією для вирішення суті кризи в Україні і вирішення проблем безпеки Росії і України".
Білий дім поки не висловлювався на тему минулих сьогодні переговорів.
Раніше
За даними китайських ЗМІ, Сі Цзіньпін в розмові з президентом США Джо Байденом заявив, що міжнародний конфлікт - "ні в чиїх інтересах".
Контекст
Переговори по відеозв'язку президента США Джо Байдена з главою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном почалися сьогодні о 9:03 ранку за східним часом (15:03 за Києвом).
Держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні заявив, що президент США Джо Байден на переговорах повинен був попередити главу КНР Сі Цзіньпіна про наслідки, якщо раптом Китай вирішить допомогти Росії у війні з Україною.