США нанесли удар по иранским ракетным объектам – использовали боеприпасы глубокого проникновения

Американские войска нанесли удар по укрепленным иранским ракетным позициям вдоль побережья вблизи Ормузского пролива. Об этом сообщило Центральное командование США в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

По данным военных, атака произошла несколько часов назад и была направлена на объекты, представлявшие угрозу для международного судоходства в регионе.

Применили сверхмощные боеприпасы

Несколько часов назад американские войска успешно применили несколько 5000-фунтовых боеприпасов глубокого проникновения по укрепленным иранским ракетным объектам вдоль побережья Ирана вблизи Ормузского пролива. Иранские противокорабельные крылатые ракеты на этих объектах представляли угрозу для международного судоходства в проливе - заявили в Центральном командовании.

Речь идет о специальных авиационных боеприпасах, способных уничтожать укрепленные цели, включая подземную инфраструктуру.

Удар произошел на фоне обострения ситуации в регионе и рисков для ключевого энергетического маршрута мира.

