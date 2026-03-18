США нанесли удар по иранским ракетным объектам – использовали боеприпасы глубокого проникновения
Киев • УНН
Американские войска уничтожили укрепленные позиции ракет Ирана у Ормузского пролива. Для удара использовали сверхмощные 5000-фунтовые авиационные боеприпасы.
Американские войска нанесли удар по укрепленным иранским ракетным позициям вдоль побережья вблизи Ормузского пролива. Об этом сообщило Центральное командование США в соцсети Х, пишет УНН.
Детали
По данным военных, атака произошла несколько часов назад и была направлена на объекты, представлявшие угрозу для международного судоходства в регионе.
Применили сверхмощные боеприпасы
Несколько часов назад американские войска успешно применили несколько 5000-фунтовых боеприпасов глубокого проникновения по укрепленным иранским ракетным объектам вдоль побережья Ирана вблизи Ормузского пролива. Иранские противокорабельные крылатые ракеты на этих объектах представляли угрозу для международного судоходства в проливе
Речь идет о специальных авиационных боеприпасах, способных уничтожать укрепленные цели, включая подземную инфраструктуру.
Удар произошел на фоне обострения ситуации в регионе и рисков для ключевого энергетического маршрута мира.
