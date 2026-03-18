ukenru
Ексклюзив
17 березня, 22:26 • 10093 перегляди
17 березня, 20:08 • 19803 перегляди
17 березня, 16:45 • 23459 перегляди
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 31483 перегляди
Ексклюзив
17 березня, 15:05 • 29500 перегляди
17 березня, 14:51 • 24282 перегляди
Ексклюзив
17 березня, 13:37 • 21431 перегляди
17 березня, 13:00 • 18599 перегляди
Ексклюзив
17 березня, 12:18 • 15211 перегляди
Ексклюзив
17 березня, 11:42 • 34912 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+2°
2.4м/с
88%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Публікації
Чому медична система не захищає українського пацієнта і як це змінити - пояснює експерт
Ексклюзив
17 березня, 11:42 • 34920 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Трамп
Кір Стармер
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Лондон
Велика Британія
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Золото
CAESAR

США завдали удару по іранських ракетних об’єктах – використали боєприпаси глибокого проникнення

Київ • УНН

 • 1592 перегляди

Американські війська знищили укріплені позиції ракет Ірану біля Ормузької протоки. Для удару використали надпотужні 5000-фунтові авіаційні боєприпаси.

США завдали удару по іранських ракетних об’єктах – використали боєприпаси глибокого проникнення

Американські війська завдали удару по укріплених іранських ракетних позиціях уздовж узбережжя поблизу Ормузької протоки. Про це повідомило Центральне командування США у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

За даними військових, атака відбулася кілька годин тому та була спрямована на об’єкти, які становили загрозу для міжнародного судноплавства в регіоні.

Застосували надпотужні боєприпаси

Кілька годин тому американські війська успішно застосували кілька 5000-фунтових боєприпасів глибокого проникнення по укріплених іранських ракетних об'єктах вздовж узбережжя Ірану поблизу Ормузької протоки. Іранські протикорабельні крилаті ракети на цих об'єктах становили загрозу для міжнародного судноплавства в протоці

- заявили у Центральному командуванні.

Йдеться про спеціальні авіаційні боєприпаси, здатні знищувати укріплені цілі, включно з підземною інфраструктурою.

Удар відбувся на тлі загострення ситуації в регіоні та ризиків для ключового енергетичного маршруту світу.

Степан Гафтко

Світ
Енергетика
Сутички
Центральне Командування Збройних сил США
Сполучені Штати Америки
Іран