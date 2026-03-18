США завдали удару по іранських ракетних об’єктах – використали боєприпаси глибокого проникнення

Американські війська завдали удару по укріплених іранських ракетних позиціях уздовж узбережжя поблизу Ормузької протоки. Про це повідомило Центральне командування США у соцмережі Х, пише УНН.

За даними військових, атака відбулася кілька годин тому та була спрямована на об’єкти, які становили загрозу для міжнародного судноплавства в регіоні.

Кілька годин тому американські війська успішно застосували кілька 5000-фунтових боєприпасів глибокого проникнення по укріплених іранських ракетних об'єктах вздовж узбережжя Ірану поблизу Ормузької протоки. Іранські протикорабельні крилаті ракети на цих об'єктах становили загрозу для міжнародного судноплавства в протоці - заявили у Центральному командуванні.

Йдеться про спеціальні авіаційні боєприпаси, здатні знищувати укріплені цілі, включно з підземною інфраструктурою.

Удар відбувся на тлі загострення ситуації в регіоні та ризиків для ключового енергетичного маршруту світу.

