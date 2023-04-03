США на этой неделе отправят новый пакет помощи для Украины - Белый Дом

Цитата

“На этой неделе Соединенные Штаты пришлют Украине новый пакет помощи, сообщили в Белом доме”, – пишет Sky News.

Детали

Что именно войдет в новый пакет помощи пока неизвестно. В то же время Джон Кирби добавил, что Украина все еще ведет ожесточенную борьбу за город Бахмут Донецкой области, и битва не завершена.

Дополнение

Накануне сообщалось, что Администрация США готовит новый пакет военной помощи Украине. Предварительно на сумму 2,6 миллиарда долларов, в который могут войти радары, ракеты для ПВО, противотанковые средства.