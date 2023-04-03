США на этой неделе отправят новый пакет помощи для Украины - Белый Дом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Соединенные Штаты Америки на этой неделе отправят в Украину новый пакет помощи. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
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“На этой неделе Соединенные Штаты пришлют Украине новый пакет помощи, сообщили в Белом доме”, – пишет Sky News.
Детали
Что именно войдет в новый пакет помощи пока неизвестно. В то же время Джон Кирби добавил, что Украина все еще ведет ожесточенную борьбу за город Бахмут Донецкой области, и битва не завершена.
Дополнение
Накануне сообщалось, что Администрация США готовит новый пакет военной помощи Украине. Предварительно на сумму 2,6 миллиарда долларов, в который могут войти радары, ракеты для ПВО, противотанковые средства.