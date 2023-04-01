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США готують новий пакет військової допомоги для України на 2,6 мільярда доларів – Reuters

США готують новий пакет військової допомоги для України на 2,6 мільярда доларів – Reuters

Київ • УНН

 • 429298 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Адміністрація США готує новий пакет військової допомоги Україні. Попередньо на суму 2,6 мільярда доларів, до якого можуть увійти радари, ракети для ППО, протитанкові засоби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Очікується, що офіційно Білий дім оголосить про це не раніше понеділка.

"До переліку обладнання (для України — ред.), як очікується, також увійдуть півдюжини різних типів боєприпасів, у тому числі танкових”, — пише Reuters.

Також пакет може включати високоточні авіаційні боєприпаси, мостове обладнання, евакуаційні машини, додаткові снаряди для протиповітряних систем NASAMS та інше обладнання.

За словами джерел, остаточно пакет буде сформований впродовж вихідних. Зазначається, що загальна цифра фінансування, а також конкретні типи обладнання можуть змінитися у остаточному варіанті.

Доповнення

Озброєння і техніка на суму 2,1 мільярда доларів, як зазначається, закуповуватиметься в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Решта допомоги на 500 мільйонів доларів має надійти у вигляді виділення за президентським повноваженням.

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