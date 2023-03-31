МВФ схвалив надання Україні кредиту на 15,6 мільярдів доларів - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Виконавча рада Міжнародного валютного фонду в п’ятницю схвалила чотирирічний фінансовий пакет на 15,6 мільярда доларів для України, щоб допомогти країні задовольнити нагальні потреби у фінансуванні. Про це агентству Reuters повідомило джерело на умовах анонімності, передає УНН.
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Повідомляється, що позика є найбільшою для України з моменту повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року та першим великим пакетом, схваленим МВФ для країни, яка перебуває в активному конфлікті. Рішення формалізує угоду на рівні персоналу МВФ, досягнуту з Україною 21 березня, яка враховує шлях України до вступу до Європейського Союзу після війни.
Очікується, що угода допоможе вивільнити масштабне фінансування України від міжнародних донорів і партнерів, включаючи Світовий банк та інших кредиторів.
Нагадаємо
25 березня Кабінет міністрів України схвалив проєкт листа про наміри до Міжнародного валютного фонду і проект меморандуму про економічну та фінансову політику.