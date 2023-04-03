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США на цьому тижні відправлять новий пакет допомоги для України – Білий Дім

США на цьому тижні відправлять новий пакет допомоги для України – Білий Дім

Київ • УНН

 • 2094655 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Сполучені Штати Америки на цьому тижні відправлять до України новий пакет допомоги. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США в Білому домі Джон Кірбі, пише УНН з посиланням на Sky News.

Цитата

“Цього тижня Сполучені Штати надішлють Україні новий пакет допомоги, повідомили в Білому домі”, – пише Sky News.

Деталі

Що саме увійде у новий пакет допомоги наразі невідомо. Водночас Джон Кірбі додав, що Україна все ще веде запеклу боротьбу за місто Бахмут Донецької області, та битва не завершена.

Доповнення

Напередодні повідомлялося, що Адміністрація США готує новий пакет військової допомоги Україні. Попередньо на суму 2,6 мільярда доларів, до якого можуть увійти радари, ракети для ППО, протитанкові засоби.

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