США на цьому тижні відправлять новий пакет допомоги для України – Білий Дім

Цитата

“Цього тижня Сполучені Штати надішлють Україні новий пакет допомоги, повідомили в Білому домі”, – пише Sky News.

Деталі

Що саме увійде у новий пакет допомоги наразі невідомо. Водночас Джон Кірбі додав, що Україна все ще веде запеклу боротьбу за місто Бахмут Донецької області, та битва не завершена.

Доповнення

Напередодні повідомлялося, що Адміністрація США готує новий пакет військової допомоги Україні. Попередньо на суму 2,6 мільярда доларів, до якого можуть увійти радари, ракети для ППО, протитанкові засоби.