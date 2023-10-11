США могут отправить к берегам Израиля второй авианосец - WSJ
Киев • УНН
Киев. 11 октября. УНН. США рассматривают возможность отправки к берегам Израиля еще одного авианосца, сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.
Детали
Американский чиновник анонимно рассказал изданию, что авианосец США Дуайт Д. Эйзенхауэр и корабли, которые его сопровождали, должны были отправиться на Ближний Восток еще несколько месяцев назад и находиться там уже на этой неделе.
По словам чиновника, ожидается, что авианосец прибудет в регион примерно через две недели.
Также источники WSJ добавили, что авианосец США Джеральд Р. Форд и корабли, которые его сопровождают, часть из которых имеют ядерный потенциал, должны прибыть к берегам Израиля уже во вторник, 10 октября.
Цитата
«Пентагон рассматривает, но официально еще не решил, сменит ли Эйзенхауэр и Форда, или обе группы останутся», — приводит издание слова неназванных чиновников.
дополнение
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке включая ракетные удары с территории Сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛе заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.
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