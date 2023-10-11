США можуть відправити до берегів Ізраїлю другий авіаносець - WSJ

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Американський чиновник анонімно розповів виданню, що авіаносець США Дуайт Д. Ейзенхауер і кораблі, які його супроводжували, мали вирушити на Близький Схід ще кілька місяців тому і перебувати там уже цього тижня.

За словами чиновника, очікується, що авіаносець прибуде в регіон приблизно за два тижні.

Також джерела WSJ додали, що авіаносець США Джеральд Р. Форд і кораблі, які його супроводжують, частина з яких мають ядерний потенціал, мають прибути до берегів Ізраїлю вже у вівторок, 10 жовтня.

Цитата

«Пентагон розглядає, але офіційно ще не вирішив, чи змінить Ейзенхауер і Форда, чи обидві групи залишаться», — наводить видання слова неназваних чиновників.

Доповнення

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.

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