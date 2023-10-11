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США можуть відправити до берегів Ізраїлю другий авіаносець - WSJ

США можуть відправити до берегів Ізраїлю другий авіаносець - WSJ

Київ • УНН

 • 549767 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. США розглядають можливість відправлення до берегів Ізраїлю ще одного авіаносця, повідомляє The Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

Американський чиновник анонімно розповів виданню, що авіаносець США Дуайт Д. Ейзенхауер і кораблі, які його супроводжували, мали вирушити на Близький Схід ще кілька місяців тому і перебувати там уже цього тижня.

За словами чиновника, очікується, що авіаносець прибуде в регіон приблизно за два тижні.

Також джерела WSJ додали, що авіаносець США Джеральд Р. Форд і кораблі, які його супроводжують, частина з яких мають ядерний потенціал, мають прибути до берегів Ізраїлю вже у вівторок, 10 жовтня.

Цитата

«Пентагон розглядає, але офіційно ще не вирішив, чи змінить Ейзенхауер і Форда, чи обидві групи залишаться», — наводить видання слова неназваних чиновників.

Доповнення

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.

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