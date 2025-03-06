США могут ввести новый запрет на поездки: Афганистан и Пакистан под угрозой

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18349 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 35781 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 68475 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 218559 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125622 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393975 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312794 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214197 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244443 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255269 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.4м/с
64%
Популярные новости

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12801 просмотра

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

4 апреля, 17:08 • 11910 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13735 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16617 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 14105 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134742 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 218559 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393975 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255733 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312794 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 4584 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16675 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47295 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72665 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57714 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

США могут ввести новый запрет на поездки: Афганистан и Пакистан под угрозой

Киев • УНН

 • 27078 просмотра

Администрация Трампа планирует ввести новые ограничения на въезд в США, которые могут затронуть граждан Афганистана и Пакистана. Запрет может усложнить въезд тысячам афганцев, которые получили специальные визы за сотрудничество с США.

США могут ввести новый запрет на поездки: Афганистан и Пакистан под угрозой

Администрация президента Дональда Трампа готовится к введению новых ограничений на въезд в США, которые могут затронуть граждан Афганистана и Пакистана. Об этом сообщает Al Arabiya, передает УНН.

Детали

По информации, список стран, на которые распространится запрет, может быть шире, однако окончательный перечень пока не разглашается. Эта инициатива напоминает политику 2017 года, когда Трамп ограничил поездки граждан семи мусульманских стран. После юридических баталий Верховный суд США утвердил этот запрет в 2018 году. Его преемник Джо Байден отменил его в 2021 году, заявив, что такие ограничения противоречат американским ценностям.

Если новая директива вступит в силу, она может существенно усложнить въезд в США для тысяч афганцев, которые получили специальные иммиграционные визы или статус беженцев за сотрудничество с американскими властями во время войны в Афганистане. Они рискуют стать жертвами репрессий со стороны талибов.

Ранее Трамп подписал указ о усилении мер безопасности в отношении иностранцев, стремящихся попасть в США. До 12 марта ведомства, отвечающие за национальную безопасность, должны предоставить список стран, чья система проверки признана недостаточной, и предложить частичное или полное прекращение поездок.

По данным источников, Афганистан будет среди стран, для которых введут полный запрет, а Пакистан также попадет в список рекомендованных для ограничений. Несмотря на то, что афганские беженцы и владельцы специальных виз проходят строгие проверки, Государственный департамент пытается добиться для них исключения из новых ограничений, но вероятность положительного решения остается низкой.

Ранее сообщалось, что офис Координатора по переселению афганских беженцев должен разработать план закрытия до апреля. Это может еще больше усложнить возможности для афганцев, которые стремятся покинуть страну после захвата власти талибами в 2021 году.

Талибы в настоящее время ведут борьбу с ячейками "Исламского государства" в регионе, тогда как Пакистан сталкивается с угрозами со стороны исламистских группировок. Ограничения на поездки, введенные Трампом, являются частью его более широкой политики в отношении иммиграции, которую он последовательно реализует на протяжении второго срока.

Напоминаем

По данным DHS, в США арестовано более 20 тысяч нелегальных мигрантов в течение первого месяца президентства Трампа в 2025 году. Администрация также рассматривает новые меры для ускорения депортации.

Почти половина американцев не согласны с подходами Трампа к завершению войны в Украине - опрос06.03.25, 02:00 • 102354 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
Reuters
Афганистан
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединенные Штаты
Пакистан
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,783.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,822.85