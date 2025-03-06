США могут ввести новый запрет на поездки: Афганистан и Пакистан под угрозой

Администрация президента Дональда Трампа готовится к введению новых ограничений на въезд в США, которые могут затронуть граждан Афганистана и Пакистана. Об этом сообщает Al Arabiya, передает УНН.

Детали

По информации, список стран, на которые распространится запрет, может быть шире, однако окончательный перечень пока не разглашается. Эта инициатива напоминает политику 2017 года, когда Трамп ограничил поездки граждан семи мусульманских стран. После юридических баталий Верховный суд США утвердил этот запрет в 2018 году. Его преемник Джо Байден отменил его в 2021 году, заявив, что такие ограничения противоречат американским ценностям.

Если новая директива вступит в силу, она может существенно усложнить въезд в США для тысяч афганцев, которые получили специальные иммиграционные визы или статус беженцев за сотрудничество с американскими властями во время войны в Афганистане. Они рискуют стать жертвами репрессий со стороны талибов.

Ранее Трамп подписал указ о усилении мер безопасности в отношении иностранцев, стремящихся попасть в США. До 12 марта ведомства, отвечающие за национальную безопасность, должны предоставить список стран, чья система проверки признана недостаточной, и предложить частичное или полное прекращение поездок.

По данным источников, Афганистан будет среди стран, для которых введут полный запрет, а Пакистан также попадет в список рекомендованных для ограничений. Несмотря на то, что афганские беженцы и владельцы специальных виз проходят строгие проверки, Государственный департамент пытается добиться для них исключения из новых ограничений, но вероятность положительного решения остается низкой.

Ранее сообщалось, что офис Координатора по переселению афганских беженцев должен разработать план закрытия до апреля. Это может еще больше усложнить возможности для афганцев, которые стремятся покинуть страну после захвата власти талибами в 2021 году.

Талибы в настоящее время ведут борьбу с ячейками "Исламского государства" в регионе, тогда как Пакистан сталкивается с угрозами со стороны исламистских группировок. Ограничения на поездки, введенные Трампом, являются частью его более широкой политики в отношении иммиграции, которую он последовательно реализует на протяжении второго срока.

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По данным DHS, в США арестовано более 20 тысяч нелегальных мигрантов в течение первого месяца президентства Трампа в 2025 году. Администрация также рассматривает новые меры для ускорения депортации.

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