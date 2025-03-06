США можуть запровадити нову заборону на поїздки: Афганістан і Пакистан під загрозою

Адміністрація президента Дональда Трампа готується до запровадження нових обмежень на в’їзд до США, що можуть торкнутися громадян Афганістану та Пакистану. Про це повідомляє Al Arabiya, передає УНН.

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За інформацією, список країн, на які поширюватиметься заборона, може бути ширшим, однак остаточний перелік поки не розголошується. Ця ініціатива нагадує політику 2017 року, коли Трамп обмежив поїздки громадян семи мусульманських країн. Після юридичних баталій Верховний суд США затвердив цю заборону у 2018 році. Його наступник Джо Байден скасував її у 2021 році, заявивши, що такі обмеження суперечать американським цінностям.

Якщо нова директива набуде чинності, вона може суттєво ускладнити в’їзд до США для тисяч афганців, які отримали спеціальні імміграційні візи або статус біженців через співпрацю з американською владою під час війни в Афганістані. Вони ризикують стати жертвами репресій з боку талібів.

Раніше, Трамп підписав указ про посилення заходів безпеки щодо іноземців, які прагнуть потрапити до США. До 12 березня відомства, що відповідають за національну безпеку, мають надати список країн, чия система перевірки визнана недостатньою, і запропонувати часткове або повне припинення поїздок.

За даними джерел, Афганістан буде серед країн, для яких введуть повну заборону, а Пакистан також потрапить до списку рекомендованих для обмежень. Попри те, що афганські біженці та власники спеціальних віз проходять суворі перевірки, Державний департамент намагається добитися для них виключення з нових обмежень, але ймовірність позитивного рішення залишається низькою.

Раніше повідомлялося, що офіс Координатора з переселення афганських біженців має розробити план закриття до квітня. Це може ще більше ускладнити можливості для афганців, які прагнуть залишити країну після захоплення влади талібами у 2021 році.

Таліби наразі ведуть боротьбу з осередками "Ісламської держави" в регіоні, тоді як Пакистан стикається з загрозами з боку ісламістських угруповань. Обмеження на поїздки, запроваджені Трампом, є частиною його ширшої політики щодо імміграції, яку він послідовно впроваджує протягом другого терміну.

Нагадаємо

За даними DHS, у США заарештовано понад 20 тисяч нелегальних мігрантів протягом першого місяця президентства Трампа у 2025 році. Адміністрація також розглядає нові заходи для прискорення депортації.

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