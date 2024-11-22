США корректирует стратегию ядерного сдерживания

Многочисленные ядерные противники бросают вызов безопасности США и их союзников и партнеров, заявляет Министерство обороны Соединенных Штатов. Ведомство в партнерстве с Национальным управлением ядерной безопасности уже приняло меры по усилению ядерного сдерживания. Об этом заявил заместитель помощника главы Пентагона по ядерной политике Ричард Джонсон, говорится на сайте Минобороны США, передает УНН.

Сейчас мы находимся в мире, где нам противостоят многочисленные ядерные конкуренты, многочисленные государства, которые наращивают, диверсифицируют и модернизируют свои ядерные арсеналы, а также, к сожалению, придают первоочередное значение той роли, которую ядерное оружие играет в их стратегиях национальной безопасности - заявил Джонсон.

Он имел в виду усиление ядерного потенциала Китая и россии и возможное отсутствие соглашений о контроле над ядерными вооружениями после февраля следующего года.

По словам Джонсона, Пентагон в партнерстве с Национальным управлением по ядерной безопасности уже предприняло соответствующие меры, в частности по модернизации ядерной бомбы B61-13, которая является основным оружием стратегических ядерных сил США после окончания Холодной войны, а также повышение готовности подводных лодок класса Огайо с ядерным вооружением.

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15 ноября министерство представило Конгрессу доклад, описывающий стратегию применения ядерного оружия США. По словам Джонсона, в отчете учитываются новые проблемы сдерживания, возникающие в связи с ростом, модернизацией и увеличением разнообразия ядерных арсеналов потенциальных противников.

В докладе говорится, что США:

Планируют сдерживать одновременно несколько противников, которые обладают ядерным оружием.

Требует интеграции неядерного потенциала, где это возможно, для поддержки миссии ядерного сдерживания.

Подчеркивает важность управления эскалацией в планировании США для реагирования на ограниченное ядерное нападение или неядерное стратегическое нападение с высокими последствиями.

Обеспечивает более глубокие консультации, координацию и совместное планирование с союзниками и партнерами для укрепления обязательств США по расширенному сдерживанию.

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