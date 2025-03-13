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США изучают возможность сотрудничества с «газпромом» - Bloomberg

Киев • УНН

 • 26380 просмотра

США рассматривают пути сотрудничества с российским «газпромом» в глобальных проектах, несмотря на санкции. Существуют предварительные контакты между представителями обеих стран по восстановлению «северного потока».

США изучают возможность сотрудничества с «газпромом» - Bloomberg

Соединённые Штаты Америки изучают пути сотрудничества с российским энергетическим гигантом ПАО "газпром" в глобальных проектах. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на неназванных российских и европейских официальных лиц, сообщает УНН.

Детали

По информации источников издания, между американскими и российскими представителями США и рф состоялись предварительные контакты по этому вопросу. При этом непонятно, кто ведет разговоры и принимает ли в них непосредственное участие администрация Трампа.

Дискуссии между США и россией относительно возможного сотрудничества с "газпромом" находятся на ранней стадии

- сказал собеседник СМИ.

Авторы отмечают, что "газпром", в частности, заинтересован в помощи со стороны США в восстановлении работы газопроводов "северный поток", которые пролегают по дну Балтийского моря от россии до побережья Германии, после диверсионной атаки в 2022 году.

"До вторжения в Украину россия поставляла газ в Европу через Nord Stream. После того как "газпром" уменьшил, а впоследствии прекратил поток газа в начале войны, трубопровод был поврежден рядом с одной из нитей "северного потока-2" во время таинственного штурма", - говорится в статье.

Напомним

По итогам февраля 2025 года, российская казна получила 771,3 млрд рублей налогов с нефтегазовых компаний, недосчитавшись более 150 млрд рублей, если сравнивать с показателями февраля 2024 года. Соответствующий результат связан с тем, что российские нефтегазовые компании из-за усиления давления санкций вынуждены увеличивать скидки на свою продукцию.

ГУР и ВСУ наказали "газпром" на миллионы долларов: источник раскрыл детали киберудара12.02.25, 09:31 • 35845 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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