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США вивчають можливість співпраці з "газпромом" - Bloomberg

Київ • УНН

 • 26419 перегляди

США розглядають шляхи співпраці з російським «газпромом» у глобальних проєктах, попри санкції. Існують попередні контакти між представниками обох країн щодо відновлення «північного потоку».

США вивчають можливість співпраці з "газпромом" - Bloomberg

Сполучені Штати Америки вивчають шляхи співпраці з російським енергетичним гігантом ПАТ "газпром" у глобальних проєктах. Про це інформує Bloomberg із посиланням на неназваних російських та європейських офіційних осіб, повідомляє УНН.

Деталі

За інформацією джерел видання, між американськими та російськими представниками США та рф відбулися попередні контакти з цього питання. При цьому незрозуміло, хто веде розмови та чи бере в них безпосередню участь адміністрація Трампа.

Дискусії між США і росією щодо можливої ​​співпраці з "газпромом" знаходяться на ранній стадії

- сказав співбесідник ЗМІ.

Автори зазначають, що "газпром", зокрема, зацікавлений у допомозі з боку США у відновленні роботи газопроводів "північний потік", які пролягають дном Балтійського моря від росії до узбережжя Німеччини, після диверсійної атаки в 2022 році.

"До вторгнення в Україну росія поставляла газ в Європу через Nord Stream. Після того як "газпром" зменшив, а згодом припинив потік газу на початку війни, трубопровід був пошкоджений поряд з однією з ниток "північного потоку-2" під час таємничого штурму", - йдеться у статті.

Нагадаємо

За підсумками лютого 2025 року, російська скарбниця отримала 771,3 млрд рублів податків з нафтогазових компаній, недорахувавшись понад 150 млрд рублів, якщо порівнювати з показниками лютого 2024 року. Відповідний результат пов'язаний з тим, що російські нафтогазові компанії через посилення тиску санкцій змушені збільшувати знижки на свою продукцію.

ГУР та ЗСУ покарали "газпром" на мільйони доларів: джерело розкрило деталі кіберудару12.02.25, 09:31 • 35848 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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