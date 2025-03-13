США вивчають можливість співпраці з "газпромом" - Bloomberg

Сполучені Штати Америки вивчають шляхи співпраці з російським енергетичним гігантом ПАТ "газпром" у глобальних проєктах. Про це інформує Bloomberg із посиланням на неназваних російських та європейських офіційних осіб, повідомляє УНН.

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За інформацією джерел видання, між американськими та російськими представниками США та рф відбулися попередні контакти з цього питання. При цьому незрозуміло, хто веде розмови та чи бере в них безпосередню участь адміністрація Трампа.

Дискусії між США і росією щодо можливої ​​співпраці з "газпромом" знаходяться на ранній стадії - сказав співбесідник ЗМІ.

Автори зазначають, що "газпром", зокрема, зацікавлений у допомозі з боку США у відновленні роботи газопроводів "північний потік", які пролягають дном Балтійського моря від росії до узбережжя Німеччини, після диверсійної атаки в 2022 році.

"До вторгнення в Україну росія поставляла газ в Європу через Nord Stream. Після того як "газпром" зменшив, а згодом припинив потік газу на початку війни, трубопровід був пошкоджений поряд з однією з ниток "північного потоку-2" під час таємничого штурму", - йдеться у статті.

Нагадаємо

За підсумками лютого 2025 року, російська скарбниця отримала 771,3 млрд рублів податків з нафтогазових компаній, недорахувавшись понад 150 млрд рублів, якщо порівнювати з показниками лютого 2024 року. Відповідний результат пов'язаний з тим, що російські нафтогазові компанії через посилення тиску санкцій змушені збільшувати знижки на свою продукцію.

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